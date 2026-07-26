Сын Одри Хепберн раскрыл секреты красоты актрисы

В одном из номеров американского журнала Vogue актриса поделилась, что ее режим ухода за собой включает восемь или девять часов сна, мытье волос каждые четыре-пять дней, принятие вкусно пахнущих ванн и минимум макияжа. Хепберн подводила только глаза, губы и брови, а от тонального крема, базы и пудры предпочитала отказываться. «Дело не в желании выглядеть так же; я предпочитаю естественный макияж просто потому, что он мне больше подходит», — объясняла актриса.