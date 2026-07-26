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«История игрушек 5» заработала более 1 млрд долларов в прокате

Это лучший результат по сборам 2026 года на текущий момент
Кадр из мультфильма «История игрушек 5»
Кадр из мультфильма «История игрушек 5»

«История игрушек 5» от Disney и Pixar собрала 1,022 млрд долларов в мировом прокате. На данный момент это лучший результат года. Мультфильм обогнал «Супер Марио: Галактическое кино» ($1,001 млрд) и «Майкла» ($1,001 млрд).

448 млн долларов проект собрал в США, еще 573 млн – по всему миру. «История игрушек 5» стала третьим мультфильмом франшизы, который заработал более $1 млрд – после «Истории игрушек 3» ($1,06 млрд) и «Истории игрушек 4» ($1,07 млрд).

В новой части «Истории игрушек» Pixar показывает, как техника и цифровая эпоха поглощают детей, полностью сосредотачивая их внимание на себе. Мультфильм получил 93% «свежести» на Rotten Tomatoes.

Премьера «Истории игрушек 5» состоялась 19 июня этого года.