«История игрушек 5» заработала более 1 млрд долларов в прокате

448 млн долларов проект собрал в США, еще 573 млн – по всему миру. «История игрушек 5» стала третьим мультфильмом франшизы, который заработал более $1 млрд – после «Истории игрушек 3» ($1,06 млрд) и «Истории игрушек 4» ($1,07 млрд).