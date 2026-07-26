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Крис Эванс больше десяти раз отказывался возвращаться к роли Капитана Америки

Переломным моментом стали слухи о переговорах Роберта Дауни-младшего с Marvel о возвращении в киновселенную
Роберт Дауни-младший и Крис Эванс
Роберт Дауни-младший и Крис ЭвансИсточник: Legion-Media.ru

Крис Эванс рассказал в интервью Entertainment Weekly, что за восемь лет выслушал не менее дюжины предложений вернуться к роли Стива Роджерса — и каждый раз отвечал отказом. Убедить актера удалось лишь авторам предстоящего блокбастера «Мстители: Доктор Дум», премьера которого запланирована на 18 декабря 2026 года.

«За восемь лет я, наверное, прослушал не менее дюжины презентаций. Все они были замечательными, но чего-то не хватало», — признался Эванс. По его словам, он намеренно берег наследие своего персонажа и не хотел возвращаться ради проходного эпизода.

Ситуацию изменил звонок агентов, которые сообщили Эвансу, что Роберт Дауни-младший ведет переговоры с Marvel о возвращении в киновселенную. После этого режиссер Джо Руссо лично представил концепцию «Доктора Дума», и актер понял — это именно та история, которой стоит посвятить Стива Роджерса. Дауни-мл. в новом фильме сыграет главного антагониста — Доктора Дума.

Эванс уточнил, что не закрывает дверь для будущих появлений Капитана Америки, но готов возвращаться только ради по-настоящему сильного материала.