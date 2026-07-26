Звезда «Следа Чикатило» рассказала о нападении маньяка

«Помню, как в детстве нас пугали маньяки, которые раскрывали плащи и пытались увести куда-то. Были сумасшедшие, которые делали это прямо во дворах на глазах у людей. Меня хватали за руки, я кричала и вырывалась. Сейчас такие истории уже не актуальны, а тогда мы часто гуляли во дворах», — поделилась артистка.