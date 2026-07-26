Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Следа Чикатило» рассказала о нападении маньяка

Актриса Ольга Смирнова призналась, что пережила нападение маньяка в детстве
Постер к сериалу «След Чикатило»
Постер к сериалу «След Чикатило»

Звезда сериала «След Чикатило» Ольга Смирнова поделилась, что при создании образа героини она опиралась в том числе на собственный опыт. Ее слова передает mk.ru.

Актриса призналась, что ей всегда интереснее играть разноплановые роли, изучать характеры и психологию людей.

«Мне было интересно понять, в какую ситуацию нужно попасть, чтобы превратиться в этого человека. Я нашла свою правду, боль и историю моей героини. Поэтому играть было не так сложно», — объяснила Смирнова.

Ольга Смирнова
Ольга Смирнова

Она также вспомнила, что в детстве сталкивалась с ситуациями, которые были не менее пугающими, чем экранные драмы.

«Помню, как в детстве нас пугали маньяки, которые раскрывали плащи и пытались увести куда-то. Были сумасшедшие, которые делали это прямо во дворах на глазах у людей. Меня хватали за руки, я кричала и вырывалась. Сейчас такие истории уже не актуальны, а тогда мы часто гуляли во дворах», — поделилась артистка.

Смирнова предположила, что с подобными ситуациями мог столкнуться практически каждый.