Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Жена Роберта Паттинсона рассказала о планах переехать из Лос-Анджелеса в Лондон

Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон хотят перевезти дочь в Лондон
Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон
Сьюки Уотерхаус и Роберт ПаттинсонИсточник: Legion-Media.ru

Сьюки Уотерхаус рассказала о планах своей семьи перебраться из Лос-Анджелеса в Лондон. Актриса и модель призналась, что в будущем хочет вернуться в родной город вместе с Робертом Паттинсоном и их маленькой дочерью. При этом переезд пока откладывается из-за насыщенного рабочего графика пары.

В разговоре с Daily Mail Уотерхаус подчеркнула, что решение сменить место жительства не является спонтанным: «В какой-то момент я обязательно вернусь в Лондон и, вероятно, буду жить недалеко от того места, где я сама выросла», — рассказала Сьюки.

Её детство прошло в районе Чизвик на западе британской столицы. Особенно Уотерхаус хочет, чтобы её дочь тоже смогла почувствовать связь с Лондоном. Актриса мечтает гулять с ней по городу, проводить время у Темзы и знакомить девочку с местами, которые дороги ей самой.

Роберт Паттинсон с дочерью
Роберт Паттинсон с дочерьюИсточник: Legion-Media.ru

Переезд станет своеобразным возвращением домой и для Роберта Паттинсона. Актёр родился в западном Лондоне, поэтому британская столица также остается для него родным местом.

Пока же семья продолжает жить в Калифорнии. Главная причина — профессиональная деятельность обоих родителей.

Лос-Анджелес стал для пары привычным местом жизни ещё до появления дочери. Сначала Паттинсон обосновался в районе Лос-Фелис, а после того, как отношения с Уотерхаус перешли на новый уровень и у них появился ребёнок, они выбрали более подходящее для семейной жизни место — Беверли-Хиллз.

Сейчас, по словам Уотерхаус, у семьи слишком насыщенный ритм, чтобы решиться на столь масштабные перемены: «Пока у нас очень насыщенный ритм: много работы, много забот о ребенке. Поэтому переезд откладывается, но он точно случится, когда для этого наступит подходящее время», — заявила актриса.