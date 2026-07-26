Жена Роберта Паттинсона рассказала о планах переехать из Лос-Анджелеса в Лондон

Её детство прошло в районе Чизвик на западе британской столицы. Особенно Уотерхаус хочет, чтобы её дочь тоже смогла почувствовать связь с Лондоном. Актриса мечтает гулять с ней по городу, проводить время у Темзы и знакомить девочку с местами, которые дороги ей самой.