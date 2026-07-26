Жена Роберта Паттинсона рассказала о планах переехать из Лос-Анджелеса в Лондон

Сьюки Уотерхаус рассказала о планах своей семьи перебраться из Лос-Анджелеса в Лондон. Актриса и модель призналась, что в будущем хочет вернуться в родной город вместе с Робертом Паттинсоном и их маленькой дочерью. При этом переезд пока откладывается из-за насыщенного рабочего графика пары.
В разговоре с Daily Mail Уотерхаус подчеркнула, что решение сменить место жительства не является спонтанным: «В какой-то момент я обязательно вернусь в Лондон и, вероятно, буду жить недалеко от того места, где я сама выросла», — рассказала Сьюки.
Её детство прошло в районе Чизвик на западе британской столицы. Особенно Уотерхаус хочет, чтобы её дочь тоже смогла почувствовать связь с Лондоном. Актриса мечтает гулять с ней по городу, проводить время у Темзы и знакомить девочку с местами, которые дороги ей самой.
Переезд станет своеобразным возвращением домой и для Роберта Паттинсона. Актёр родился в западном Лондоне, поэтому британская столица также остается для него родным местом.
Пока же семья продолжает жить в Калифорнии. Главная причина — профессиональная деятельность обоих родителей.
Лос-Анджелес стал для пары привычным местом жизни ещё до появления дочери. Сначала Паттинсон обосновался в районе Лос-Фелис, а после того, как отношения с Уотерхаус перешли на новый уровень и у них появился ребёнок, они выбрали более подходящее для семейной жизни место — Беверли-Хиллз.
Сейчас, по словам Уотерхаус, у семьи слишком насыщенный ритм, чтобы решиться на столь масштабные перемены: «Пока у нас очень насыщенный ритм: много работы, много забот о ребенке. Поэтому переезд откладывается, но он точно случится, когда для этого наступит подходящее время», — заявила актриса.