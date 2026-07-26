Памела Андерсон назвала условие для возвращения в «Спасателей Малибу»

Памела Андерсон ответила на вопрос, вернётся ли она к роли в культовом сериале «Спасатели Малибу». Актриса, которая в 90-х была лицом шоу, заявила в интервью Deadline, что у неё нет таких планов.
«Никто не обращался ко мне. Я мало что знаю об этом. Я слышала, что они говорили с моими сыновьями о продюсировании, но, кажется, у них не сложилось. Я желаю им удачи. Это была отличная работа, мне нравилось ходить на работу каждый день на пляж. Но у меня нет планов возвращаться в Baywatch», — сказала она.
Впрочем, Памела допустила: если бы в проекте присутствовали её сыновья, она бы прислушалась.
Сейчас актриса сосредоточена на серьёзных драматических ролях. Она признаётся, что после успеха фильма «Шоугёрл» её карьера пошла в новом направлении, и она хочет удивлять зрителей и себя.
Недавно женился 28-летний сын актрисы Дилан: свадьба, говорит Памела, застала её врасплох. «Дилан больше не мой, они с Паолой принадлежат друг другу», — признавалась она.