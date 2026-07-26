Памела Андерсон назвала условие для возвращения в «Спасателей Малибу»

«Никто не обращался ко мне. Я мало что знаю об этом. Я слышала, что они говорили с моими сыновьями о продюсировании, но, кажется, у них не сложилось. Я желаю им удачи. Это была отличная работа, мне нравилось ходить на работу каждый день на пляж. Но у меня нет планов возвращаться в Baywatch», — сказала она.