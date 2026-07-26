Звезда «Папиных дочек» Старшова рассказала, почему отказалась от актерской карьеры

«Долгое время мне казалось, что роль Пуговки не имеет ко мне никакого отношения и вообще не является моим достижением. Сейчас я думаю иначе: невозможно построить личность только из тех частей прошлого, которые тебе нравятся. Пуговка — тоже часть меня. И, более того, моя заслуга», — написала Катя.