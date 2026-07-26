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Звезда «Папиных дочек» Старшова рассказала, почему отказалась от актерской карьеры

Исполнительница роли Пуговки объяснила, почему ушла из кино
Екатерина Старшова на съемках сериала «Папины дочки. Новые»
Екатерина Старшова на съемках сериала «Папины дочки. Новые»

Екатерина Старшова, известная по роли Пуговки в сериале «Папины дочки», рассказала, почему не стала продолжать актёрскую карьеру. Сейчас 24-летняя артистка пробует себя в блогерской сфере и выступает в ледовых шоу, однако признается, что долгое время болезненно воспринимала свою популярность.

По словам Старшовой, в подростковом возрасте её особенно раздражало то, что окружающие воспринимали её исключительно как Пуговку — младшую сестру Васнецовых из популярного сериала.

Катя чувствовала, что за образом экранной героини никто не замечает её настоящую личность. Старшова отметила, что долгое время не воспринимала роль как собственное достижение и считала, что образ Пуговки практически не имеет к ней отношения.

Екатерина Старшова, фото: соцсети
Екатерина Старшова, фото: соцсети

«Долгое время мне казалось, что роль Пуговки не имеет ко мне никакого отношения и вообще не является моим достижением. Сейчас я думаю иначе: невозможно построить личность только из тех частей прошлого, которые тебе нравятся. Пуговка — тоже часть меня. И, более того, моя заслуга», — написала Катя.

При этом Старшова не стала возвращаться в продолжения «Папиных дочек» и не вошла в актёрский состав новых сезонов. Вместо этого она выбрала другой путь и постепенно отошла от кино. Сейчас она развивается в фигурном катании.