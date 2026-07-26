Звезда «Папиных дочек» Старшова рассказала, почему отказалась от актерской карьеры

Екатерина Старшова, известная по роли Пуговки в сериале «Папины дочки», рассказала, почему не стала продолжать актёрскую карьеру. Сейчас 24-летняя артистка пробует себя в блогерской сфере и выступает в ледовых шоу, однако признается, что долгое время болезненно воспринимала свою популярность.
По словам Старшовой, в подростковом возрасте её особенно раздражало то, что окружающие воспринимали её исключительно как Пуговку — младшую сестру Васнецовых из популярного сериала.
Катя чувствовала, что за образом экранной героини никто не замечает её настоящую личность. Старшова отметила, что долгое время не воспринимала роль как собственное достижение и считала, что образ Пуговки практически не имеет к ней отношения.
«Долгое время мне казалось, что роль Пуговки не имеет ко мне никакого отношения и вообще не является моим достижением. Сейчас я думаю иначе: невозможно построить личность только из тех частей прошлого, которые тебе нравятся. Пуговка — тоже часть меня. И, более того, моя заслуга», — написала Катя.
При этом Старшова не стала возвращаться в продолжения «Папиных дочек» и не вошла в актёрский состав новых сезонов. Вместо этого она выбрала другой путь и постепенно отошла от кино. Сейчас она развивается в фигурном катании.