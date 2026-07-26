Мэтт Дэймон раскрыл свой самый большой страх на съемках «Одиссеи»

Недавно Дэймон рассказывал, что похудел до веса школьных лет ради главной роли в «Одиссее». Он отмечал, что если обычно его вес колеблется между 83 и 90 килограммами, то во время съемок он дошел до отметки в 75 килограммов. Всего Дэймон сбросил от 8 до 15 килограммов.