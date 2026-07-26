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Мэтт Дэймон раскрыл свой самый большой страх на съемках «Одиссеи»

Актер Мэтт Дэймон признался, что боялся травмироваться на съемках «Одиссеи»

Актер Мэтт Дэймон, сыгравший Одиссея в новом фильме Кристофера Нолана, рассказал о сложностях, с которыми столкнулся на съемочной площадке. Его слова передает Entertainment Weekly.

В интервью 55‑летний актер признался, что его главным страхом во время работы над картиной была травма — особенно «та самая глупая травма для людей нашего возраста», вроде потянутой спины.

«Каждый вечер мы спускались с горы… Подниматься было нормально. Те, кто ходит в походы, знают, что всегда сложнее спускаться. Примерно через неделю я почувствовал дискомфорт в левом колене и стал очень внимательно следить за собой», — поделился Дэймон.

Мэтт Дэймон
Мэтт ДэймонИсточник: Legion-Media.ru

По словам артиста, особую опасность представлял сложный рельеф локаций: команде ежедневно приходилось спускаться с горы после съемок. Он отметил, что травма могла фактически остановить производство фильма, поскольку единственный вариант спуска — идти пешком.

Недавно Дэймон рассказывал, что похудел до веса школьных лет ради главной роли в «Одиссее». Он отмечал, что если обычно его вес колеблется между 83 и 90 килограммами, то во время съемок он дошел до отметки в 75 килограммов. Всего Дэймон сбросил от 8 до 15 килограммов.