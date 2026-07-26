Зендая вышла в свет в платье с экстремальным разрезом

14 июля Зендая пришла на премьеру фильма «Одиссея» в Нью-Йорке. Актриса вышла в свет в белом макси-платье Matieres Fecales с декольте и разрезом до бедра, которое было украшено крыльями. Ей уложили волосы в косу и сделали макияж в персиковых тонах.