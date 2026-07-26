Объявлен новый исполнитель роли Черной Пантеры в фильмах Marvel

Чедвик Боузман, сыгравший Т'Чаллу в первой «Черной Пантере», умер в 2020 году от рака кишечника в 43 года. После его гибели студия отказалась от цифрового двойника: в сиквеле 2022 года новой Черной Пантерой стала Шури.