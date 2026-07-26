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Объявлен новый исполнитель роли Черной Пантеры в фильмах Marvel

Также названа дата выхода новой картины о супергерое
Дэвид Джонссон
Дэвид ДжонссонИсточник: Legion-Media.ru

Во время презентации Marvel на San Diego Comic-Con объявили нового исполнителя роли Черной Пантеры. Им стал британский актер Дэвид Джонссон, знакомый зрителям по фильмам «Чужой: Ромул» и «Долгая прогулка».

В третьей части сольных приключений супергероя Джонссон сыграет повзрослевшего принца Т'Чаллу II — сына погибшего короля Ваканды (Чедвик Боузман). Мальчик мелькнул в финальных сценах «Черной Пантеры: Ваканда навеки» (2022), и теперь история сосредоточится на возмужании наследника трона и принятии им мантии отца.

Дэвид Джонссон
Дэвид ДжонссонИсточник: Legion-Media.ru

За режиссерским креслом вновь окажется Райан Куглер; в каст вернется Летишиа Райт в роли Шури. Куглер также сообщил, что картину будут снимать на пленку формата 70 мм.

Чедвик Боузман, сыгравший Т'Чаллу в первой «Черной Пантере», умер в 2020 году от рака кишечника в 43 года. После его гибели студия отказалась от цифрового двойника: в сиквеле 2022 года новой Черной Пантерой стала Шури. 

Фильм выйдет в мировой прокат 15 декабря 2028 года.

Ранее мы рассказывали, что режиссер «Черной Пантеры» Райан Куглер думал завершить карьеру после смерти Чедвика Боузмана.