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Данила Козловский поздравил маму с 75-летием, назвав ее великой

Артист показал также совместное фото с матерью
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Данила Козловский с мамой, фото: соцсети
Данила Козловский с мамой, фото: соцсети

Данила Козловский опубликовал серию редких семейных снимков и поздравил маму — Надежду Звенигородскую — с 75-летием.

«Моей великой маме сегодня 75!» — написал актер в соцсетях. Пять лет назад, поздравляя ее с семидесятилетием, он говорил о ней как о человеке, который нарушает законы природы. Теперь Козловский убежден, что она их меняет: «Видимо, ты решила пойти дальше, и теперь ты их меняешь».

Надежда Звенигородская, мама Данилы Козловского, фото: соцсети
Надежда Звенигородская, мама Данилы Козловского, фото: соцсети

41-летний актер описал мать как человека с атомным характером, красотой и неутомимостью жизни. Он признался, что считает счастьем иметь такую маму, и пожелал ей и дальше «выходить за рамки удивительного», пообещав учиться у нее жизненной энергии.

Козловский также отметил, что у Надежды Звенигородской – восемь внуков и внучек.