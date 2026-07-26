Данила Козловский опубликовал серию редких семейных снимков и поздравил маму — Надежду Звенигородскую — с 75-летием.
«Моей великой маме сегодня 75!» — написал актер в соцсетях. Пять лет назад, поздравляя ее с семидесятилетием, он говорил о ней как о человеке, который нарушает законы природы. Теперь Козловский убежден, что она их меняет: «Видимо, ты решила пойти дальше, и теперь ты их меняешь».
41-летний актер описал мать как человека с атомным характером, красотой и неутомимостью жизни. Он признался, что считает счастьем иметь такую маму, и пожелал ей и дальше «выходить за рамки удивительного», пообещав учиться у нее жизненной энергии.
Козловский также отметил, что у Надежды Звенигородской – восемь внуков и внучек.