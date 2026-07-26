«Моей великой маме сегодня 75!» — написал актер в соцсетях. Пять лет назад, поздравляя ее с семидесятилетием, он говорил о ней как о человеке, который нарушает законы природы. Теперь Козловский убежден, что она их меняет: «Видимо, ты решила пойти дальше, и теперь ты их меняешь».