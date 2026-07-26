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Марго Робби в шелковой мини-юбке прогулялась с матерью по Парижу

Голливудскую актрису засняли на улицах Парижа во время прогулки с матерью
Марго Робби
Марго РоббиИсточник: Legion-Media.ru

Голливудскую актрису Марго Робби засняли на улицах Парижа. 36-летняя звезда прогуливалась в компании своей матери Сари Кесслер.

Актриса была одета в шелковый костюм лимонного оттенка, который состоял из топа на тонких бретелях и мини-юбки с кружевом.

Марго Робби с матерью
Марго Робби с матерьюИсточник: Legion-Media.ru

Артистка дополнила наряд черной сумкой на плечо, солнцезащитными очками и балетками в тон. Она распустила короткие волосы, спрятав их под черную панаму. 

Мать звезды предпочла повседневный образ – бежевые брюки, топ и сандалии. Мать и дочь вели оживленную беседу.

Ранее выход Марго Робби на Met Gala 2026 назвали главным провалом вечера.