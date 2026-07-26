Марго Робби в шелковой мини-юбке прогулялась с матерью по Парижу

Голливудскую актрису Марго Робби засняли на улицах Парижа. 36-летняя звезда прогуливалась в компании своей матери Сари Кесслер.
Актриса была одета в шелковый костюм лимонного оттенка, который состоял из топа на тонких бретелях и мини-юбки с кружевом.
Артистка дополнила наряд черной сумкой на плечо, солнцезащитными очками и балетками в тон. Она распустила короткие волосы, спрятав их под черную панаму.
Мать звезды предпочла повседневный образ – бежевые брюки, топ и сандалии. Мать и дочь вели оживленную беседу.
Ранее выход Марго Робби на Met Gala 2026 назвали главным провалом вечера.