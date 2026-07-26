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Райан Гослинг сыграет Призрачного гонщика

Marvel анонсировала фильм о Призрачном гонщике с Райаном Гослингом

Marvel Studios анонсировала фильм «Призрачный гонщик» с Райаном Гослингом в заглавной роли. Президент студии Кевин Файги объявил об этом 25 июля на презентации Marvel на San Diego Comic-Con — и тут же вывел актера на сцену.

Райан Гослинг
Райан ГослингИсточник: Legion-Media.ru

Гослинг сыграет Джонни Блейза — мотоциклиста, продавшего душу дьяволу. Режиссером станет Шон Леви, чей «Дэдпул и Росомаха» собрал в прокате свыше 1,3 миллиарда долларов. По его словам, они с Гослингом придумывали «Призрачного гонщика» прямо во время съемок «Звездных войн: Звездного истребителя» — фантазировали о проекте в свободное время и обменивались идеями.

Райан Гослинг вышел на сцену под овации и сам подтвердил, что давно мечтал о роли. «Как вы знаете, это персонаж, которого я хотел сыграть очень долго. Спасибо вам», — сказал он.

Леви тоже не скупился на комплименты: «Гослинг — просто огонь», — заявил режиссер, добавив, что говорит это «с огромным уважением».

Ранее Призрачного гонщика в кино дважды играл Николас Кейдж, а на телевидении — Габриэль Луна в сериале «Агенты Щ.И.Т.».