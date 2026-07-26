Учительница истории спасла сеанс «Одиссеи»

По словам очевидцев, во время фильма в кинотеатре внезапно погас свет. Зрители терпеливо ждали, пока включат электричество. В этот момент одна из женщин встала и начала рассказывать о Микенском царе Агамемноне, предводителе ахейцев в Троянской войне. Вскоре она продолжила свою речь в формате лекции.