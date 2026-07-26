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59-летняя Холли Берри показала фигуру в боди с глубоким декольте

Актриса Холли Берри снялась в боди с глубоким декольте

Голливудская актриса Холли Берри продемонстрировала фигуру в боди. Знаменитость поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Холли Берри, фото: соцсети
Холли Берри, фото: соцсети

Холли Берри показала, как отдыхает с возлюбленным, музыкантом Ваном Хантом, в тропиках. На одном из кадров 59-летняя актриса позировала в черном боди с глубоким декольте, украшенном кружевом. Артистка также надела золотой браслет Cartier. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами на фоне лежаков и моря.

В феврале Холли Берри посетила премьеру фильма «Ограбление в Лос-Анджелесе», в котором сыграла одну из главных ролей. Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе. Актриса вышла на дорожку в черной полурасстегнутой рубашке, жакете, брюках и туфлях на каблуках. Образ артистки дополнили ожерелье и помолвочное кольцо с черными камнями, расположенными в геометрическом узоре вокруг бриллианта, от жениха Ван Ханта.