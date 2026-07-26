59-летняя Холли Берри показала фигуру в боди с глубоким декольте

В феврале Холли Берри посетила премьеру фильма «Ограбление в Лос-Анджелесе», в котором сыграла одну из главных ролей. Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе. Актриса вышла на дорожку в черной полурасстегнутой рубашке, жакете, брюках и туфлях на каблуках. Образ артистки дополнили ожерелье и помолвочное кольцо с черными камнями, расположенными в геометрическом узоре вокруг бриллианта, от жениха Ван Ханта.