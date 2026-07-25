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Мультсериал My Little Pony получит продолжение

Релиз назначен на начало 2027 года
Кадр из мультсериала «My Little Pony: Зажги свою искорку» (2 сезон)
Кадр из мультсериала «My Little Pony: Зажги свою искорку» (2 сезон)

Шоу My Little Pony получит продолжение. Variety сообщает, что компания Hasbro официально анонсировала новый мультсериал по франшизе – он получил подзаголовок Forever Friendship.

Отмечается, что главными героинями вновь станут Сумеречная Искорка, Пинки Пай, Радуга Дэш и Флаттершай, которые отправятся в новое приключение, полное магии, самопознания и дружбы.

Количество серий неизвестно, однако эпизоды будут длиться около 9 минут. Выпускать эпизоды планируется раз в две недели, а старт назначен на начало 2027 года. Более подробное релизное окно станет известно позже.