Мультсериал My Little Pony получит продолжение

Шоу My Little Pony получит продолжение. Variety сообщает, что компания Hasbro официально анонсировала новый мультсериал по франшизе – он получил подзаголовок Forever Friendship.
Отмечается, что главными героинями вновь станут Сумеречная Искорка, Пинки Пай, Радуга Дэш и Флаттершай, которые отправятся в новое приключение, полное магии, самопознания и дружбы.
Количество серий неизвестно, однако эпизоды будут длиться около 9 минут. Выпускать эпизоды планируется раз в две недели, а старт назначен на начало 2027 года. Более подробное релизное окно станет известно позже.