Раскрыта дата свадьбы звезды американской «Иронии судьбы»

Голливудская актриса состоит в отношениях с артистом Коди Джоном. О романе пары стало известно в октябре 2022 года. Влюбленные познакомились благодаря общим друзьям. По словам источника из близкого окружения знаменитости, Эмма Робертс не спешила знакомить возлюбленного со своим ребенком, потому что не была уверена в серьезности их отношений.