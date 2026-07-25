Раскрыта дата свадьбы звезды американской «Иронии судьбы»

Звезда американской «Иронии судьбы», актриса Эмма Робертс выйдет замуж за Коди Джона в последние выходные июля. Об этом сообщает TMZ.
Камерная церемония пройдет в Сан-Вэлли, штат Айдахо, где находится родовое поместье жениха. Гостями торжества станут родственники и близкие друзья. Пара предпочла камерный формат вечера, отказавшись от публичной свадьбы. Однако Эмма Робертс пока не подтверждала новость.
Голливудская актриса состоит в отношениях с артистом Коди Джоном. О романе пары стало известно в октябре 2022 года. Влюбленные познакомились благодаря общим друзьям. По словам источника из близкого окружения знаменитости, Эмма Робертс не спешила знакомить возлюбленного со своим ребенком, потому что не была уверена в серьезности их отношений.
Сыну Эммы Робертс три года, она родила первенца от коллеги Гаррета Хедлунда. В январе 2022 года стало известно, что голливудская актриса рассталась с отцом ребенка.