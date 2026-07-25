38-летняя Кристина Асмус показала пляжные фото в купальнике

Кристина Асмус поделилась новыми фотографиями своего отдыха в Египте. Актриса проводит там время вместе с 12-летней дочерью Анастасией, которую она родила в браке с Гариком Харламовым.
Кадрами с пляжа 38-летняя Асмус поделилась в личном блоге. На них она позирует в слитном купальнике с распущенными мокрыми волосами. Образ звезды дополняют солнцезащитные очки.
Под публикацией она оставила короткую подпись: «Недостатки: нет». Также в подборку попало забавное селфи актрисы с дочерью. На нем они смотрят в камеру и строят смешные рожицы.
Подписчики тепло отреагировали на публикацию — они сделали комплименты звезде и ее наследнице. А кто-то даже заметил, что дочь все больше становится похожа на своего знаменитого отца.
«Крис, ты просто супер», «Красавицы», «Дочь все больше становится похожа на Гарика», — отмечали в комментариях поклонники Асмус.
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