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38-летняя Кристина Асмус показала пляжные фото в купальнике

Актриса продемонстрировала фигуру и стройные ноги
Кристина Асмус / фото: соцсети
Кристина Асмус / фото: соцсети

Кристина Асмус поделилась новыми фотографиями своего отдыха в Египте. Актриса проводит там время вместе с 12-летней дочерью Анастасией, которую она родила в браке с Гариком Харламовым.

Кадрами с пляжа 38-летняя Асмус поделилась в личном блоге. На них она позирует в слитном купальнике с распущенными мокрыми волосами. Образ звезды дополняют солнцезащитные очки.

Кристина Асмус / фото: соцсети
Кристина Асмус / фото: соцсети

Под публикацией она оставила короткую подпись: «Недостатки: нет». Также в подборку попало забавное селфи актрисы с дочерью. На нем они смотрят в камеру и строят смешные рожицы. 

Кристина Асмус с дочерью / фото: соцсети
Кристина Асмус с дочерью / фото: соцсети

Подписчики тепло отреагировали на публикацию — они сделали комплименты звезде и ее наследнице. А кто-то даже заметил, что дочь все больше становится похожа на своего знаменитого отца.

«Крис, ты просто супер», «Красавицы», «Дочь все больше становится похожа на Гарика», — отмечали в комментариях поклонники Асмус.

Ранее актриса рассказала, как ей удалось быстро похудеть на 12 кг.