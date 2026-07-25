Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

60-летний Джон Кьюсак объяснил, почему ушел из кино и стал писателем

Актер дебютирует как автор комиксов
Джон Кьюсак
Джон КьюсакИсточник: Legion-Media.ru

На San Diego Comic-Con 60-летний Джон Кьюсак дал редкое интервью, в котором раскрыл, почему в последние годы значительно реже появляется в кино. Главная причина — желание работать без студийного контроля: по словам актера, крупные бюджеты неизбежно влекут за собой вмешательство в творческий процесс.

«Я хотел рассказать историю, но не хотел согласовывать право ее рассказывать», — объяснил Кьюсак. Работа над графическим романом дала ему свободу, которой в Голливуде добиться непросто: «Там нет никакого комитета и никакой ерунды. Нет компьютера где-то в Сиэтле, который тестирует идею на аудитории».

Джон Кьюсак
Джон КьюсакИсточник: Legion-Media.ru

Дебютная книга Кьюсака называется «Момо» — это жанровый микс роуд-муви, детектива и научной фантастики, действие которого разворачивается в 1972 году. Иллюстрировал роман аргентинский художник Игнасио Ное; по словам актера, ни одна строчка и ни один рисунок не прошли через чужую правку. 

На счету Кьюсака — культовые роли в «Интуиции», «2012» и «1408». Интересно, что на вопрос о возможном сиквеле хоррора «1408» актер ответил, что не исключает такого варианта.