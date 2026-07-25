На San Diego Comic-Con 60-летний Джон Кьюсак дал редкое интервью, в котором раскрыл, почему в последние годы значительно реже появляется в кино. Главная причина — желание работать без студийного контроля: по словам актера, крупные бюджеты неизбежно влекут за собой вмешательство в творческий процесс.
«Я хотел рассказать историю, но не хотел согласовывать право ее рассказывать», — объяснил Кьюсак. Работа над графическим романом дала ему свободу, которой в Голливуде добиться непросто: «Там нет никакого комитета и никакой ерунды. Нет компьютера где-то в Сиэтле, который тестирует идею на аудитории».
Дебютная книга Кьюсака называется «Момо» — это жанровый микс роуд-муви, детектива и научной фантастики, действие которого разворачивается в 1972 году. Иллюстрировал роман аргентинский художник Игнасио Ное; по словам актера, ни одна строчка и ни один рисунок не прошли через чужую правку.
На счету Кьюсака — культовые роли в «Интуиции», «2012» и «1408». Интересно, что на вопрос о возможном сиквеле хоррора «1408» актер ответил, что не исключает такого варианта.
Ранее мы рассказывали, куда пропал Джон Кьюсак и почему Голливуд забыл звезду 90-х.