«Я хотел рассказать историю, но не хотел согласовывать право ее рассказывать», — объяснил Кьюсак. Работа над графическим романом дала ему свободу, которой в Голливуде добиться непросто: «Там нет никакого комитета и никакой ерунды. Нет компьютера где-то в Сиэтле, который тестирует идею на аудитории».