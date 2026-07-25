Спустя год после смерти Халка Хогана его наследство оказалось в центре судебного спора

Единственным наследником в завещании был указан сын рестлера Ник Хоган, а его вдова Скай Дейли получила статус пережившей супруги. Дочь спортсмена Брук Хоган в завещание не вошла. Позже она объяснила, что сама попросила исключить её из числа наследников. Хотя недавно стало известно, что Халк Хоган перед смертью помирился с дочерью.