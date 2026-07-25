Спустя год после смерти Халка Хогана его наследство оказалось в центре судебного спора

Спустя год после смерти легенды рестлинга Халка Хогана его наследники оказались втянуты в судебный спор с компанией Tyson 2.0, одним из основателей которой является Майк Тайсон. Как сообщает Page Six, стороны добились продления срока, в течение которого компания может подать иск, связанный с коммерческими соглашениями, заключёнными спортсменом незадолго до смерти.
Tyson 2.0 утверждает, что наследники Хогана задолжали компании 10 миллионов долларов. Представители наследства, в свою очередь, считают финансовые претензии необоснованными.
На этой неделе суд удовлетворил совместное ходатайство сторон и перенёс крайний срок подачи иска на 21 октября. До этого времени представители компании и наследства намерены попытаться урегулировать конфликт без суда. На конец сентября уже назначена процедура медиации.
Халк Хоган, настоящее имя которого Терри Джин Боллеа, умер 24 июля 2025 года в возрасте 71 года после сердечного приступа. По данным Page Six, стоимость оставленных им активов оценивалась примерно в 5 миллионов долларов.
Единственным наследником в завещании был указан сын рестлера Ник Хоган, а его вдова Скай Дейли получила статус пережившей супруги. Дочь спортсмена Брук Хоган в завещание не вошла. Позже она объяснила, что сама попросила исключить её из числа наследников. Хотя недавно стало известно, что Халк Хоган перед смертью помирился с дочерью.
Ранее дочь Халка Хогана впервые высказалась о конфликте с отцом.