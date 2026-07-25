Харрисон Форд вручил Майклу Джею Фоксу награду за вклад в борьбу с болезнью Паркинсона

Звезда фильма «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс и основанный им фонд получили награду «Благотворительная организация года» на церемонии Social Impact Summit. Статуэтку актеру вручил его коллега Харрисон Форд, который отметил многолетнюю работу Фокса по поддержке исследований болезни Паркинсона.
Фонд Майкла Джея Фокса считается одной из крупнейших и наиболее успешных НКО, занимающихся изучением заболевания. За годы работы организация направила на научные исследования и разработку новых методов лечения более 3 миллиардов долларов, сообщает The Hollywood Reporter.
Во время церемонии Харрисон Форд напомнил, что Фокс узнал о своем диагнозе 35 лет назад. Однако вместо того, чтобы отойти от публичной жизни, актёр решил использовать свою известность для привлечения внимания к проблемам людей с болезнью Паркинсона и финансирования научных исследований.
«Большинство людей, получив такую новость, просто пытаются с этим жить. Майкл сразу взялся за дело», — сказал Форд.
Сам Харрисон Форд также рассказал, что его участие в сериале «Терапия», где его персонаж живет с болезнью Паркинсона, помогло ему лучше понять особенности заболевания. По словам актера, именно общение с Фоксом позволило ему осознать масштаб работы фонда и его значение для миллионов пациентов.
Майкл Джей Фокс, в свою очередь, вспомнил о периоде, когда впервые публично рассказал о своем диагнозе. После этого актер начал получать многочисленные сообщения от людей, которые также столкнулись с болезнью Паркинсона.
«Я удивлялся, почему люди радуются моему признанию. Потом понял: они слишком долго были лишены голоса», — признался Фокс.
Ранее 84-летнего Харрисона Форда засняли на велопрогулке.