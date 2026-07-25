Харрисон Форд вручил Майклу Джею Фоксу награду за вклад в борьбу с болезнью Паркинсона

Сам Харрисон Форд также рассказал, что его участие в сериале «Терапия», где его персонаж живет с болезнью Паркинсона, помогло ему лучше понять особенности заболевания. По словам актера, именно общение с Фоксом позволило ему осознать масштаб работы фонда и его значение для миллионов пациентов.