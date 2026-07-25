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Актера Дмитрия Поднозова проводили в последний путь аплодисментами

Худрука театра «Особняк» не стало 20 июля
Дмитрий Поднозов
Дмитрий ПоднозовИсточник: Соцсети

В Санкт-Петербурге простились с артистом и художественным руководителем театра «Особняк» Дмитрием Поднозовым. Об этом сообщает aif.ru.

Прощание проходило на площадке драматического театра. Двери зала, где был установлен гроб худрука, оставались открытыми на протяжении четырех часов — с 10:00 до 14:00. Друзья и коллеги несли к гробу цветы.

По окончании траурной церемонии Дмитрия Поднозова проводили в последний путь аплодисментами. После прощания состоялась кремация усопшего.

Дмитрия Поднозова не стало 20 июля. Последние полгода артист боролся с раком легких. Поднозов известен не только выдающимися театральными ролями, но и участием в сериалах «Тайны следствия», «Мажор» и многих других.

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