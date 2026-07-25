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Джим Керри о кончине режиссера «Маски»: «Это была честь»

Чака Рассела не стало 22 июля в возрасте 74 лет
Джим Керри
Джим КерриИсточник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Джим Керри почтил память режиссера фильма «Маска» Чака Рассела. Его заявление цитирует Variety.

«Это была честь для меня — работать с Чаком Расселом, который во время съемок “Маски” создал на съемочной площадке кипучую, детскую атмосферу удивления и товарищества», — написал артист.

По словам Керри, весь актерский состав и съемочная группа были тронуты и вдохновлены задорным нравом Рассела.

Кадр из фильма «Маска»
Кадр из фильма «Маска»

«Я считаю “Маску” одной из жемчужин своей карьера. Спасибо тебе, Чак», — говорит актер.

В «Маске» (1994) Джим Керри сыграл робкого банковского работника Стэнли Ипкисса, который обнаруживает заколдованную маску, превращающую его в зеленолицего бунтаря с мультяшными сверхспособностями.

Чака Рассела не стало 22 июля в возрасте 74 лет. Ему внезапно стало плохо в собственном доме, прибывшие на место врачи не смогли спасти режиссера.