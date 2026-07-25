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Памела Андерсон откровенно высказалась о свадьбе сына: «Больше не мой»

Актриса тепло приняла невесту наследника
Памела Андерсон
Памела АндерсонИсточник: Legion-Media

Канадская и американская актриса Памела Андерсон откровенно высказалась о свадьбе своего сына Дилана Джаггера Ли с Паулой Брусс после их девятилетнего романа. Новое интервью звезды изданию People цитирует Hello.

Пара связала себя узами брака 26 июня на церемонии.

«Так много чувств, что это как бы застает врасплох, даже несмотря на то, что мы все живем независимой друг от друга жизнью. Я подумала: “Ох, Дилан больше не мой”. Но они с Паулой созданы друг для друга», — рассуждает Андерсон.

По словам актрисы, у пары сейчас заканчивается медовый месяц, а сама она ждет, когда станет бабушкой.

Памела Андерсон с сыновьями Брэндоном и Диланом
Памела Андерсон с сыновьями Брэндоном и ДиланомИсточник: Legion-Media.ru

«Я уже живу жизнью настоящей бабушки, не так ли? Я всегда в своем саду. Единственное, чем я пока не занимаюсь, — это вязанием или вышивкой», — посмеялась она.

Памела Андерсон вышла замуж за барабанщика Mötley Crüe Томми Ли в 1995 году после шести недель знакомства. Пара развелась в 1998 году, в браке родилось двое сыновей — Брэндон и Дилан.

Ранее 58-летняя Памела Андерсон снялась без макияжа для рекламы отказа от ИИ.