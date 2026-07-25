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Опубликован тизер третьего сезона сериала «Властелин Колец: Кольца власти»

Стала также известна дата выхода продолжения сериала
Соня Жарова
Автор Кино Mail

Студия Amazon Prime Video представила тизер третьего сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти». Новые серии фэнтези выйдут 11 ноября 2026 года. 

Создатели шоу рассказывали, что в продолжении зрители увидят один из самых важных моментов в истории Средиземья — появление Кольца Всевластия, которое Саурон создаст для усиления своей власти. 

Кадр из сериала «Властелин Колец: Кольца власти» (2 сезон)
Кадр из сериала «Властелин Колец: Кольца власти» (2 сезон)

Сериал «Властелин колец: Кольца власти» вышел в 2022 году. Он посвящен Второй эпохе Средиземья, которая царила задолго до приключений Фродо Бэггинса. Действие нового сезона развернется спустя несколько лет после событий предыдущих эпизодов. Саурон продолжит борьбу за влияние, а противостояние с эльфами станет одной из центральных линий сюжета.

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