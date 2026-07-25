Сериал «Властелин колец: Кольца власти» вышел в 2022 году. Он посвящен Второй эпохе Средиземья, которая царила задолго до приключений Фродо Бэггинса. Действие нового сезона развернется спустя несколько лет после событий предыдущих эпизодов. Саурон продолжит борьбу за влияние, а противостояние с эльфами станет одной из центральных линий сюжета.