Студия Amazon Prime Video представила тизер третьего сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти». Новые серии фэнтези выйдут 11 ноября 2026 года.
Создатели шоу рассказывали, что в продолжении зрители увидят один из самых важных моментов в истории Средиземья — появление Кольца Всевластия, которое Саурон создаст для усиления своей власти.
Сериал «Властелин колец: Кольца власти» вышел в 2022 году. Он посвящен Второй эпохе Средиземья, которая царила задолго до приключений Фродо Бэггинса. Действие нового сезона развернется спустя несколько лет после событий предыдущих эпизодов. Саурон продолжит борьбу за влияние, а противостояние с эльфами станет одной из центральных линий сюжета.
Ранее в сети появился трейлер новой «Обители зла» от режиссера нашумевшего хоррора «Орудия».