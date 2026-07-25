Музыкально-биографическая драма «Майкл» о жизни Майкла Джексона стала самым кассовым фильмом 2026 года. Картина собрала более 1 млрд долларов в мировом прокате, обойдя предыдущего лидера — «Супер Марио: Галактическое кино». Об этом пишет Times Now.
По данным аналитиков, фильм уже заработал более 1,01 млрд долларов: около 372 млн долларов пришлись на североамериканский рынок, а свыше 640 млн — на международный прокат. Для студии Lionsgate это первый проект, которому удалось достичь такого результата.
Несмотря на неоднозначную реакцию критиков, зрители встретили фильм тепло. Особенно отмечали музыкальные сцены и блестящую игру Джаафара Джексона — племянника легендарного поп-певца. Для актера эта работа стала дебютом в полнометражном кино. Многие обратили внимание на то, что ему удалось передать характерную манеру выступлений артиста.
«Майкл» также стал самым успешным музыкальным байопиком в истории, опередив «Богемскую рапсодию» о Фредди Меркьюри. Кроме того, фильм обошел по сборам «Оппенгеймера» и стал самым кассовым среди биографических картин.
По информации зарубежных СМИ, Lionsgate может рассмотреть съемки продолжения, посвященного другому периоду жизни Майкла Джексона. Официального подтверждения этому пока нет.
Ранее стало известно, что сборы фильма «Холоп 3» в российском прокате превысили 1 млрд рублей.