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Николь Кидман засняли с предполагаемым возлюбленным

Звезду подозревают в отношениях с инвестором Майклом Рейнштейном
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Николь Кидман
Николь КидманИсточник: Legion-Media

Николь Кидман заметили во время отдыха в Портофино в компании инвестора Майкла Рейнштейна. Актриса и бизнесмен вместе появились возле одного из местных отелей, а их встреча попала в объективы фотографов.

Для прогулки 59-летняя Кидман выбрала элегантный образ в светлых тонах: шелковый топ и юбку в тон. Инвестор, в свою очередь, появился в синей рубашке, шортах и солнцезащитных очках. В один из моментов он подал актрисе руку, после чего они улыбнулись друг другу.

Николь Кидман и Майкл Рейнштейн
Николь Кидман и Майкл РейнштейнИсточник: Соцсети

Майкл Рейнштейн родился в Лос-Анджелесе. В 2013 году он основал международную инвестиционную компанию Regent, где сейчас занимает должности председателя и главного инвестиционного директора. Также он является соучредителем телевизионной сети USN.

Представитель Николь Кидман не стал раскрывать подробности ее отношений с бизнесменом. 

Ранее Николь Кидман была в браке с музыкантом Китом Урбаном. У них две дочери — 17-летняя Сандей Роуз и 15-летняя Фейт Маргарет. Ради них супруги поддерживают дружеские отношения, а недавно они встретились в Париже — в тот момент, когда актриса праздновала свой день рождения.