Ранее Николь Кидман была в браке с музыкантом Китом Урбаном. У них две дочери — 17-летняя Сандей Роуз и 15-летняя Фейт Маргарет. Ради них супруги поддерживают дружеские отношения, а недавно они встретились в Париже — в тот момент, когда актриса праздновала свой день рождения.