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Дженнифер Лопес поделилась мыслями о жизни в 57-й день рождения

Звезда опубликовала видео с цитатой Теодора Рузвельта
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Дженнифер Лопес
Дженнифер ЛопесИсточник: Legion-Media

24 июля Дженнифер Лопес отметила 57-й день рождения. В честь праздника она обратилась к поклонникам с особым посланием.

В личном блоге певица опубликовала видео из автомобиля, которое сопроводила отрывком из знаменитой речи бывшего президента США Теодора Рузвельта «Человек на арене». Она посвящена человеку, который не боится проявлять себя, рисковать и совершать ошибки, несмотря на осуждение общества.

Дженнифер Лопес / фото: соцсети
Дженнифер Лопес / фото: соцсети

На кадрах Лопес ловит солнечные лучи и счастливо улыбается. Она надела топ на тонких бретелях, сделала легкий макияж и дополнила образ небольшими золотыми серьгами.

«Если продолжать двигаться вперед, все становится только лучше», — написала Лопес под видео.

Ранее звезда устроила фотосессию в прозрачном боди на балконе. 