24 июля Дженнифер Лопес отметила 57-й день рождения. В честь праздника она обратилась к поклонникам с особым посланием.
В личном блоге певица опубликовала видео из автомобиля, которое сопроводила отрывком из знаменитой речи бывшего президента США Теодора Рузвельта «Человек на арене». Она посвящена человеку, который не боится проявлять себя, рисковать и совершать ошибки, несмотря на осуждение общества.
На кадрах Лопес ловит солнечные лучи и счастливо улыбается. Она надела топ на тонких бретелях, сделала легкий макияж и дополнила образ небольшими золотыми серьгами.
«Если продолжать двигаться вперед, все становится только лучше», — написала Лопес под видео.
Ранее звезда устроила фотосессию в прозрачном боди на балконе.