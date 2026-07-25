Дженнифер Лопес

В личном блоге певица опубликовала видео из автомобиля, которое сопроводила отрывком из знаменитой речи бывшего президента США Теодора Рузвельта «Человек на арене». Она посвящена человеку, который не боится проявлять себя, рисковать и совершать ошибки, несмотря на осуждение общества.