Режиссер Сафу рассказал, чем российское кино может заинтересовать зрителей Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июля. /ТАСС/. Российское кино может заинтересовать индийскую аудиторию, особенно работы в жанрах криминальных боевиков или романтических комедий, но нужны уникальные идеи и грамотный маркетинг. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС индийский режиссер и продюсер компании «Картина интертеймент» Сарфараз Алам Сафу.