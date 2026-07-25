Режиссер Сафу рассказал, чем российское кино может заинтересовать зрителей Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июля. /ТАСС/. Российское кино может заинтересовать индийскую аудиторию, особенно работы в жанрах криминальных боевиков или романтических комедий, но нужны уникальные идеи и грамотный маркетинг. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС индийский режиссер и продюсер компании «Картина интертеймент» Сарфараз Алам Сафу.
По его словам, индийский кинорынок огромен, но специфичен и закрыт, хотя и все больше подвергается влиянию Запада.
«Я думаю, России стоит выходить на индийский рынок с криминальными боевиками и романтическими комедиями. Россия должна предлагать что-то отличное от Голливуда, а не копировать его», — сказал он.
Касаясь перспектив продвижения российского кино в Индии, собеседник агентства отметил, что «нужны маркетинг, уникальные идеи, поиск надежных партнеров, которые понимают специфику обеих стран и готовы инвестировать в этот рынок, а также грамотное планирование и открытие представительств».
Оценивая потенциал сотрудничества между российскими и индийскими стриминговыми платформами (OTT) Сафу признал, что пока это направление взаимодействия сталкивается со множеством сложностей.
«Индийские сервисы в основном финансируются США и отказываются покупать российский контент из-за санкций. Печально, что продюсерам замечательных проектов приходится сталкиваться с такими барьерами», — отметил он.
«На OTT-платформах могут быть отдельные разделы, посвященные российскому кино, однако большинство этих сервисов финансируется американскими компаниями, и это печальный факт», — добавил продюсер.