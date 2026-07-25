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Глафира Тарханова хотела бы чаще сниматься в исторических кинопроектах

Сегодня зрителям не хватает таких картин, считает актриса
Глафира Тарханова
Глафира ТархановаИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Актриса Глафира Тарханова призналась, что хотела бы чаще сниматься в исторических кинопроектах, поскольку, по ее мнению, сегодня зрителям не хватает таких картин.

«Мне не хватает исторических проектов. Они у меня были, но их было немного, и как-то так я не совпадаю. Хотя художники по гриму всегда говорят: “Какое у тебя хорошее лицо, ты бы так подошла”. Но не складывается, не зовут на пробы, я не знаю, с чем это связано и как этим управлять», — сказала Тарханова в интервью ТАСС.

По мнению актрисы, интерес к историческому кино сегодня может быть связан с желанием зрителей ненадолго отвлечься от повседневной повестки. «Мне кажется, все скучают по историческому кино. Фантазийное сейчас, наверное, есть, но вообще, мне кажется, сейчас хочется улететь в какой-то другой мир, другое время, какие-то иные реальности», — отметила она. 

Ранее 42-летняя Глафира Тарханова ответила на критику по поводу фигуры.