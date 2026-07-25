Глафира Тарханова хотела бы чаще сниматься в исторических кинопроектах

«Мне не хватает исторических проектов. Они у меня были, но их было немного, и как-то так я не совпадаю. Хотя художники по гриму всегда говорят: “Какое у тебя хорошее лицо, ты бы так подошла”. Но не складывается, не зовут на пробы, я не знаю, с чем это связано и как этим управлять», — сказала Тарханова в интервью ТАСС.