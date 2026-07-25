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Джейкоб Элорди сломал обе стопы во время съемок в «Грозовом перевале»

Актер неудачно спрыгнул с конструкции и получил травму
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Джейкоб Элорди
Джейкоб ЭлордиИсточник: Legion-Media

Джейкоб Элорди признался, что во время съемок фильма «Грозовой перевал» сломал обе пяточные кости. Об этом 29-летний актер рассказал в интервью Джимми Киммелу.

В частности, из-за полученной травмы Элорди не смог войти в состав жюри Каннского кинофестиваля в 2026 году. По словам актера, он неудачно спрыгнул с конструкции во время работы над картиной и долго восстанавливался после переломов.

«В начале этого года я сломал обе пятки. Я неудачно с чего-то спрыгнул», — поделился Элорди.

Джейкоб Элорди в фильме «Грозовой перевал»
Джейкоб Элорди в фильме «Грозовой перевал»

Ранее Джейкоб Элорди поделился другой страшной историей со съемок. Он рассказал, как провел два дня в гробу со змеей.