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Александра Бортич посетила премьеру нового сериала Кирилла Плетнева

Создатели и актеры представили детективный триллер «Похищение»
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Съемочная группа сериала «Похищение» (источник: Пресс-служба)
Съемочная группа сериала «Похищение» (источник: Пресс-служба)

В летнем кинотеатре Okko на ВДНХ состоялась премьера сериала «Похищение» — нового детективного триллера Кирилла Плетнева. Первый эпизод проекта зрителям представили его создатели, исполнительница главной роли Марина Васильева и другие актеры. 

Кирилл Плетнев и продюсер Гавриил Гордеев на премьере сериала «Похищение»
Кирилл Плетнев и продюсер Гавриил Гордеев на премьере сериала «Похищение»Источник: Пресс-служба
Марина Васильева на премьере сериала «Похищение»
Марина Васильева на премьере сериала «Похищение»Источник: Пресс-служба

Гостями вечера стали и другие звезды. Поддержать проект пришли Александра Бортич и Денис Шведов, а также Татьяна Струженкова, Дэниел Барнс, Антон Соломатин, Даниил Вершинин и Марина Калецкая.

Александра Бортич и Дэниел Барнс на премьере сериала «Похищение»
Александра Бортич и Дэниел Барнс на премьере сериала «Похищение»Источник: Пресс-служба
Саша Бортич и Марина Васильева
Саша Бортич и Марина ВасильеваИсточник: Пресс-служба
Денис Шведов на премьере сериала «Похищение»
Денис Шведов на премьере сериала «Похищение»Источник: Пресс-служба

В центре сюжета сериала — капитан МВД Аглая Мезенцева и следователь Всеволод Косинский. Вместе они берутся за запутанное дело о похищении пятилетнего внука всемирно известного дирижера Марка Кречетова. Ребенок исчезает во время прогулки с няней, которая после нападения теряет память. Косинский подозревает всех членов семьи Кречетова и ведет расследование жестко. Аглая, хоть и не одобряет методы наставника, старается перенять его опыт и сделать все возможное, чтобы найти мальчика.

Первые серии «Похищения» вышли онлайн 24 июля. 