В центре сюжета сериала — капитан МВД Аглая Мезенцева и следователь Всеволод Косинский. Вместе они берутся за запутанное дело о похищении пятилетнего внука всемирно известного дирижера Марка Кречетова. Ребенок исчезает во время прогулки с няней, которая после нападения теряет память. Косинский подозревает всех членов семьи Кречетова и ведет расследование жестко. Аглая, хоть и не одобряет методы наставника, старается перенять его опыт и сделать все возможное, чтобы найти мальчика.