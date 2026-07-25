В летнем кинотеатре Okko на ВДНХ состоялась премьера сериала «Похищение» — нового детективного триллера Кирилла Плетнева. Первый эпизод проекта зрителям представили его создатели, исполнительница главной роли Марина Васильева и другие актеры.
Гостями вечера стали и другие звезды. Поддержать проект пришли Александра Бортич и Денис Шведов, а также Татьяна Струженкова, Дэниел Барнс, Антон Соломатин, Даниил Вершинин и Марина Калецкая.
В центре сюжета сериала — капитан МВД Аглая Мезенцева и следователь Всеволод Косинский. Вместе они берутся за запутанное дело о похищении пятилетнего внука всемирно известного дирижера Марка Кречетова. Ребенок исчезает во время прогулки с няней, которая после нападения теряет память. Косинский подозревает всех членов семьи Кречетова и ведет расследование жестко. Аглая, хоть и не одобряет методы наставника, старается перенять его опыт и сделать все возможное, чтобы найти мальчика.
Первые серии «Похищения» вышли онлайн 24 июля.