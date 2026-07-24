Ушел из жизни американский режиссер Чак Рассел — создатель культовой комедии «Маска» (1994) с Джимом Керри и «Кошмара на улице Вязов 3: Воины сна» (1987). Ему было 74 года. Об этом пишет издание Variety.
Тело постановщика обнаружили пожарные в его доме в пригороде Сан-Диего, причина и обстоятельства смерти еще устанавливаются.
Чак Рассел дебютировал в кино с «Кошмаром на улице Вязов 3». В 1988 году вышла его «Капля» — переосмысление классического хоррора 1950-х, написанное в соавторстве с Фрэнком Дарабонтом.
Главным триумфом в карьере Рассела стала «Маска»: дерзкая комедия с Джимом Керри собрала зрителей по всему миру и принесла авторам номинацию на премию «Оскар» за лучшие визуальные эффекты. Этим фильмом он также дал старт карьере тогда начинающей актрисы Кэмерон Диаз.
В 1996 году Рассел снял боевик «Стиратель» с Арнольдом Шварценеггером, а в 2002-м — «Царя скорпионов».
Режиссер был женат, у него осталось трое детей.