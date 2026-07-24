Главным триумфом в карьере Рассела стала «Маска»: дерзкая комедия с Джимом Керри собрала зрителей по всему миру и принесла авторам номинацию на премию «Оскар» за лучшие визуальные эффекты. Этим фильмом он также дал старт карьере тогда начинающей актрисы Кэмерон Диаз.