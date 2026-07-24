Умер знаменитый «дедушка» из российских сериалов

«Чаще всего его приглашали на роли характерного дедка из народа. У него были необыкновенные глаза, он вызывал доверие, органика сумасшедшая была. Это был такой дед, которого можно всегда на лавке увидеть, ему зритель верил», — вспоминает собеседник издания.