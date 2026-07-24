Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умер знаменитый «дедушка» из российских сериалов

Актер Юрий Лопарев скончался от рака на 74-м году жизни
Юрий Лопарев
Юрий ЛопаревИсточник: Legion-Media.ru

Российский актер Юрий Лопарев, знаменитый ролями дедушек в отечественных сериалах, скончался на 74-м году жизни. Об этом в беседе с aif.ru сообщил его коллега Юрий Гумиров.

По словам Гумирова, артист не любил говорить о своей болезни и на вопросы о состоянии здоровья отвечал: «Живой».

«Чаще всего его приглашали на роли характерного дедка из народа. У него были необыкновенные глаза, он вызывал доверие, органика сумасшедшая была. Это был такой дед, которого можно всегда на лавке увидеть, ему зритель верил», — вспоминает собеседник издания.

Юрий Лопарев в сериале «Кулагины»
Юрий Лопарев в сериале «Кулагины»

Последний разговор с Лопаревым, отметил он, был посвящен планам на будущее: актер собирался прийти на премьеру спектакля, который поставили дочери Гумирова, но не смог из-за плохого самочувствия.

«Договорились, что обязательно придет на постановку в новом сезоне. Но нового сезона для него уже не будет», — заключил актер.

Юрий Лопарев снимался в кино с 1950-х годов. Всего сыграл в более чем 170 проектах, в числе которых известные сериалы «След», «Букины», «Волшебный участок», «Физрук», «Дети Арбата», «Кулагин и партнеры», «Гибель Империи», «Ликвидация», «Глухарь», «Склифософский», «Адвокат», «Кулагины».