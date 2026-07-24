Паулина Андреева поделилась кадрами своих рабочих будней. В личном блоге 37-летняя актриса опубликовала ролик, в котором показала, как проходит ее день.
На видео Андреева работает за ноутбуком в разных локациях: дома, на террасе с видом на природу, на берегу горной реки, в гримерке и бунгало в восточном стиле. На одном из кадров видно, что актрисе ставит капельницу медсестра.
«Coming soon» (скоро – прим.), – лаконично подписала видео звезда. Публикация вызвала теплую реакцию подписчиков — они оценили работоспособность звезды и сделали ей комплименты.
«Красивая, Паулина», «Обожаю вас», — писали в комментариях поклонники Андреевой.
Ранее Паулину Андрееву засняли на свидании с новым возлюбленным. Им оказался предприниматель Андрей Сутормин.