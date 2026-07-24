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Паулина Андреева показала себя под капельницей

37-летняя актриса поделилась видео своих рабочих будней
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Паулина Андреева, 2019 год
Паулина Андреева, 2019 годИсточник: Legion-Media

Паулина Андреева поделилась кадрами своих рабочих будней. В личном блоге 37-летняя актриса опубликовала ролик, в котором показала, как проходит ее день.

На видео Андреева работает за ноутбуком в разных локациях: дома, на террасе с видом на природу, на берегу горной реки, в гримерке и бунгало в восточном стиле. На одном из кадров видно, что актрисе ставит капельницу медсестра.

Паулина Андреева / фото: соцсети
Паулина Андреева / фото: соцсети

«Coming soon» (скоро – прим.), – лаконично подписала видео звезда. Публикация вызвала теплую реакцию подписчиков — они оценили работоспособность звезды и сделали ей комплименты.

«Красивая, Паулина», «Обожаю вас», — писали в комментариях поклонники Андреевой.

Ранее Паулину Андрееву засняли на свидании с новым возлюбленным. Им оказался предприниматель Андрей Сутормин. 