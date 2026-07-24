Светлана Иванова поделилась редкими фотографиями младшей дочери от Джаника Файзиева.
В личном блоге 40-летняя актриса рассказала, что вместе с 8-летней Мирой побывала на спектакле в Большом театре, а после устроила для девочки небольшую фотосессию на улице.
Подписчики тепло отреагировали на публикацию звезды. В комментариях пользователи назвали Миру «невероятно красивой», «маминой копией» и «ангелом», а также отметили, что девочка заметно повзрослела.
От 64-летнего Джаника Файзиева у Светланы Ивановой две дочери. Звезды познакомилась на съемках фильма «Август. Восьмого» — Файзиев ставил картину, а Иванова играла в ней главную роль.
Ранее Светлана Иванова показала свое фото 20-летней давности.