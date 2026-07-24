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17-летняя дочь Адама Сэндлера снялась в фильме, спродюсированном отцом

В продюсерах также значится мать девушки
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Адам Сэндлер с дочерью Санни
Адам Сэндлер с дочерью СанниИсточник: Legion-Media.ru

Дочь актера Адама Сэндлера, 17-летняя Санни, исполнила главную роль в комедии «Не говори „удачи“». Продюсерами фильма выступили родители девушки – Адам и его жена Джеки Сэндлер.

По сюжету, жизнь старшеклассницы Софи, увлеченной театром, переворачивается с ног на голову после получения главной роли в школьной постановке. Однако дома у нее оказывается не меньше проблем, чем на сцене.

Режиссер Джулия Харт призналась, что Санни была единственной актрисой, которую она рассматривала на роль Софи.

«В отличие от многих других актеров, Санни умеет передать любую эмоцию в любое время. Это поразительно», — отметила постановщица.

Кадр из фильма «Не говори „удачи“»
Кадр из фильма «Не говори „удачи“»

Родителей героини сыграли Макс Гринфилд и Мелани Лински. Адам Сэндлер на экране не появится.

Ранее Адам Сэндлер обратился в полицию через 48 часов после свадьбы Тейлор Свифт.