Съемки в новой «Обители зла» едва не стоили актеру жизни

По словам Креггера, в одной из сцен актер бежал по улице, и возле него с высоты в шесть этажей падали 70-килограммовые мешки с искусственной кровью. Мешки разрывались по-настоящему, пока актер убегал от них и от грузовика с камерой, ехавшего следом.