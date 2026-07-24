Визуал здесь абсолютно выверенный, но целью этой выверки было сделать так, чтобы у зрителей полопались глаза. Диалоги буквально сшибают с ног своей бессмысленностью (персонажи делятся друг с другом мудростями в духе «Ты соткана из звездной пыли, забудешь об этом — умрешь»). Следовать за сюжетом невозможно — хотя бы по той причине, что сам автор за ним не особо следует. Рефн, видимо, старался снять ленту, не предполагающую, что ее попытаются понять: для получения удовольствия аудитории следует просто погрузиться в неоновое марево и бултыхаться там вместе с героями.