О чем фильм «Ее личный ад»
Молодая, но вроде как успешная актриса Эль приезжает на съемки нового фильма (экранизации китчевого sci-fi комикса) в город, заполненный неоновыми огнями, безжизненными небоскребами и туманом. В работе над проектом также участвуют (правильнее было бы сказать — толкутся где-то рядом) ее холодный эгоистичный отец, довольно молодая мачеха Эль и показательно глупая старлетка Хантер.
Между тем, в тумане, окружающем отель, где поселились кинематографисты, бродят якудза, американский военнослужащий, уже годы разыскивающий пропавшую дочь, и затянутый в кожу то ли маньяк, то ли демон, разрывающий женские груди на красную колотую смальту. Участником съемок, кажется, грозит опасность — с другой стороны, кто-то из них вполне может сам оказаться ее источником.
Зачем смотреть
«Ее личный ад» производит впечатление фильма, придуманного и снятого Николасом Виндингом Рефном лично для себя самого. Но у картины есть шансы понравиться и поклонникам творчества кинематографиста — тем, кого завораживают неизменно дикие цветовые решения, увлекают вызывающе нестройные нарративы, впечатляют (или хотя бы веселят) предельно условные ситуации и диалоги. В «Аду» все это возведено не в квадрат и не в куб, а сразу в десятую степень.
Визуал здесь абсолютно выверенный, но целью этой выверки было сделать так, чтобы у зрителей полопались глаза. Диалоги буквально сшибают с ног своей бессмысленностью (персонажи делятся друг с другом мудростями в духе «Ты соткана из звездной пыли, забудешь об этом — умрешь»). Следовать за сюжетом невозможно — хотя бы по той причине, что сам автор за ним не особо следует. Рефн, видимо, старался снять ленту, не предполагающую, что ее попытаются понять: для получения удовольствия аудитории следует просто погрузиться в неоновое марево и бултыхаться там вместе с героями.
Зрителям, не являющимся адептами Рефна, остается обратить внимание разве что на Софи Тэтчер. С помощью тяжелого взгляда, несколько заторможенной мимики и редких, но эффектных эмоциональных вспышек актриса превращает свою Эль не в объемную героиню, но хотя бы в персонажа, за которым любопытно наблюдать. Впрочем, Тэтчер уже успела продемонстрировать те же навыки, например, в триллере двухлетней давности «Еретик», и там у нее был гораздо больший простор для творчества.
Почему можно не смотреть
В интервью Рефн признавался, что используемая им кричащая палитра обусловлена цветовой слепотой. Зрителям, способным различать тонкие оттенки в природе и в человеческих взаимоотношениях хотя бы чуть лучше, чем это получается у автора «Ее личного ада», смотреть кино не рекомендуется.