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Новый фильм режиссера «Миллионера из трущоб» покажут в России

Премьера драмы «Чернила» Дэнни Бойла о знаменитом медиамагнате состоится на 83-м Венецианском кинофестивале
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Чернила»
Кадр из фильма «Чернила»

Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» объявил о том, что новый фильм известного британского режиссера Дэнни Бойла «Чернила» официально покажут в российских кинотеатрах.

События биографической драмы разворачиваются в 1969 году, когда медиамагнат Руперт Мердок покупает газету The Sun и вместе с редактором Ларри Лэмбом превращает ее в самый влиятельный таблоид в мире.

Мердока на экране воплотил Гай Пирс, Лэмба — Джек О’Коннелл. Вместе с ними в картине снялась Клер Фой («Корона») — она сыграла амбициозного редактора газеты.

Сценарий основан на пьесе Джеймса Грэма. Драматург также адаптировал ее для экрана.

Премьера ленты «Чернила» состоится на открытии 83-го Венецианского международного кинофестиваля. Дата выхода фильма в российский прокат пока не раскрывается.