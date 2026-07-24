Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» объявил о том, что новый фильм известного британского режиссера Дэнни Бойла «Чернила» официально покажут в российских кинотеатрах.
События биографической драмы разворачиваются в 1969 году, когда медиамагнат Руперт Мердок покупает газету The Sun и вместе с редактором Ларри Лэмбом превращает ее в самый влиятельный таблоид в мире.
Мердока на экране воплотил Гай Пирс, Лэмба — Джек О’Коннелл. Вместе с ними в картине снялась Клер Фой («Корона») — она сыграла амбициозного редактора газеты.
Сценарий основан на пьесе Джеймса Грэма. Драматург также адаптировал ее для экрана.
Премьера ленты «Чернила» состоится на открытии 83-го Венецианского международного кинофестиваля. Дата выхода фильма в российский прокат пока не раскрывается.