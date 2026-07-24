В 2022 году Лопес и Аффлек официально стали мужем и женой, исполнив мечту, которая когда-то казалась несбыточной. Поклонники называли их воссоединение настоящей сказкой, но спустя два года стало известно о новом расставании. В начале 2025 года развод был официально завершен, поставив точку в одной из самых громких романтических историй современного Голливуда.