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Четыре мужа Дженнифер Лопес: кого любила звезда и почему распались ее браки

Дженнифер Лопес четыре раза выходила замуж, и каждый ее брак становился одной из самых обсуждаемых тем в Голливуде. Вспоминаем мужчин, с которыми звезда пыталась построить семью, и почему ни одна из этих историй не получила счастливого финала
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Дженнифер Лопес
Дженнифер ЛопесИсточник: Legion-Media.ru

Охани Ноа

Первым мужем Дженнифер Лопес стал кубинский официант Охани Ноа. Они познакомились в середине 1990-х, когда будущая звезда только начинала покорять Голливуд. В 1997 году пара сыграла свадьбу, однако семейная жизнь продлилась меньше года.

Дженнифер Лопес и Охани Ноа
Дженнифер Лопес и Охани НоаИсточник: Legion-Media.ru

После развода бывшие супруги долго выясняли отношения в судах. Ноа неоднократно пытался выпустить книгу и видеоматериалы о совместной жизни с Лопес, однако певица добилась судебных запретов. Этот конфликт еще долго оставался одной из самых обсуждаемых историй в американских таблоидах.

Крис Джадд

Дженнифер Лопес и Крис Джадд
Дженнифер Лопес и Крис ДжаддИсточник: Legion-Media.ru

Вторым супругом артистки стал танцор и хореограф Крис Джадд. Их роман начался во время съемок клипа Love Don't Cost a Thing, а уже в 2001 году влюбленные поженились. Тогда казалось, что общая профессия поможет сохранить отношения.

Однако брак просуществовал меньше года. Позже Джадд признавался, что постоянное внимание прессы и невероятная популярность супруги стали серьезным испытанием для семьи. После расставания бывшие супруги сохранили уважительное отношение друг к другу.

Марк Энтони

Дженнифер Лопес с Марком Энтони
Дженнифер Лопес с Марком ЭнтониИсточник: Alloverpress

Самым продолжительным браком Дженнифер Лопес стал союз с певцом Марком Энтони. Они поженились в 2004 году, а спустя четыре года стали родителями близнецов Макса и Эммы. Многие поклонники считали эту пару одной из самых красивых в мировом шоу-бизнесе.

За годы совместной жизни супруги неоднократно выступали вместе, записывали музыку и поддерживали друг друга в карьере. В 2011 году они объявили о расставании, а официальный развод был оформлен позже. Несмотря на разрыв, Лопес и Энтони сумели сохранить дружеские отношения и вместе воспитывают детей.

Бен Аффлек

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен АффлекИсточник: Legion-Media.ru

История любви Дженнифер Лопес и Бена Аффлека началась еще в начале 2000-х. Тогда они были одной из самых обсуждаемых пар Голливуда, однако незадолго до свадьбы отменили помолвку и расстались. Почти двадцать лет спустя судьба вновь свела их вместе.

В 2022 году Лопес и Аффлек официально стали мужем и женой, исполнив мечту, которая когда-то казалась несбыточной. Поклонники называли их воссоединение настоящей сказкой, но спустя два года стало известно о новом расставании. В начале 2025 года развод был официально завершен, поставив точку в одной из самых громких романтических историй современного Голливуда.