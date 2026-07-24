Екатерина Стриженова вспомнила, за что ее ругал Говорухин: «Не терпел фальши»

Екатерина Стриженова поделилась воспоминаниями о работе со Станиславом Говорухиным. Актриса и телеведущая вспомнила о том, что режиссер говорил ей на съемках фильма «Ка-ка-ду» (1992), где они вместе работали.
Говорухин часто упрекал ее за макияж и строгие диеты, напоминая, что природа наградила ее щедрее других.
«Он постоянно ругал меня за накрашенные глаза и перманентные диеты, говорил, что я издеваюсь над природой, которая дала мне больше остальных», — написала в своем блоге актриса.
Стриженова отметила, что Говорухин ценил все природное.
«Это вообще была его тема, он ценил все натуральное и не терпел инородной фальши», — отметила исполнительница.
Также актриса опубликовала кадры с вечера, посвященного 90-летию режиссера.
Она призналась, что самого юбиляра на мероприятии очень не хватало, хотя, по ее ощущениям, каждый чувствовал его незримое присутствие в зале.
Стриженова добавила, что старшее поколение актеров — Лариса Лужина, Сергей Никоненко и Елена Сафонова, которые посетили вечер, – по-прежнему в отличной форме.