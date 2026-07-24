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Екатерина Стриженова вспомнила, за что ее ругал Говорухин: «Не терпел фальши»

Телеведущая рассказала о совместных съемках с Говорухиным
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Екатерина Стриженова
Екатерина СтриженоваИсточник: PersonaStars

Екатерина Стриженова поделилась воспоминаниями о работе со Станиславом Говорухиным. Актриса и телеведущая вспомнила о том, что режиссер говорил ей на съемках фильма «Ка-ка-ду» (1992), где они вместе работали.

Говорухин часто упрекал ее за макияж и строгие диеты, напоминая, что природа наградила ее щедрее других.

«Он постоянно ругал меня за накрашенные глаза и перманентные диеты, говорил, что я издеваюсь над природой, которая дала мне больше остальных», — написала в своем блоге актриса.

Станислав Говорухин
Станислав ГоворухинИсточник: Legion-Media.ru

Стриженова отметила, что Говорухин ценил все природное.

«Это вообще была его тема, он ценил все натуральное и не терпел инородной фальши», — отметила исполнительница.

Также актриса опубликовала кадры с вечера, посвященного 90-летию режиссера.

Екатерина Стриженова, Лариса Лужина, Сергей Никоненко, фото: соцсети
Екатерина Стриженова, Лариса Лужина, Сергей Никоненко, фото: соцсети

Она призналась, что самого юбиляра на мероприятии очень не хватало, хотя, по ее ощущениям, каждый чувствовал его незримое присутствие в зале. 

Стриженова добавила, что старшее поколение актеров — Лариса Лужина, Сергей Никоненко и Елена Сафонова, которые посетили вечер, – по-прежнему в отличной форме.