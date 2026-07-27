Костюмы — одна из важнейших составляющих любого фильма. Недаром у множества кинематографических премий есть категория «За лучший дизайн костюмов». Однако после завершения съемок даже костюмы необыкновенной красоты отправляются на склад, где постепенно истлевают и приходят в негодность.
Основных причин тому две. Во-первых, консервация костюмов для «вечного хранения» — весьма затратный процесс. Куда дешевле просто повесить платье или пиджак на плечики и отправить на склад в надежде, что их удастся использовать в какой-нибудь другой картине. Во-вторых, до выхода фильма в прокат неизвестно, станет ли он популярным или даже культовым. Как следствие, предсказать культурную ценность того или иного костюма на момент съемок практически невозможно.
Еще более сложной ситуация с костюмами была в СССР, где концепция покупки раритетов со съемочной площадки для последующей перепродажи отсутствовала. Зато существовала статья за спекуляцию со вполне реальными сроками. В лучшем случае платье могла выкупить носившая его на экране актриса. Да и то — для собственного пользования. Впрочем, отдельным выдающимся предметам одежды временами все-таки везло, и они получали шанс продолжить профессиональную карьеру.
Платье Анастасии Романовны
Историческая драма «Иван Грозный» — один из самых известных фильмов великого режиссера Сергея Эйзенштейна. Картина создавалась во время Великой Отечественной войны в сложных условиях, но Эйзенштейн не делал скидок на обстоятельства. Так, для создания костюма царицы Анастасии Романовны он добился выделения фондовой парчи, предназначенной для подарков руководителям иностранных государств.
Первоначальные эскизы костюмов создавал Иосиф Шпинель, однако в эвакуации над финальными версиями нарядов трудилась выдающаяся советская художница по костюмам Лидия Наумова, позднее работавшая над фильмами «Летят журавли» и «Девчата». Именно она создала роскошное отороченное мехом платье царицы, которое сегодня является экспонатом Центрального музея кино.
Платье Дианы де Бельфлор
Экранизация известной пьесы Лопе де Веги «Собака на сене» режиссера Яна Фрида снималась как новогодний подарок советским зрителям, что привело к нехарактерному для телефильмов увеличению бюджета. Поэтому для главной героини — графини Дианы де Бельфлор в исполнении Маргариты Тереховой — сшили несколько нарядов поразительной красоты и высокой степени проработки.
За создание костюмов отвечала художница Татьяна Острогородская, сумевшая достать редчайшие ткани и кружева и сшить из них весьма достоверные платья. Одно из них — бархатное, с золотым шитьем и жемчужной отделкой — впоследствии появилось в другом фильме с участием Тереховой — «Благочестивая Марта». Правда, в кадре его носила исполнительница роли доньи Инес Екатерина Райкина. Вместе с платьем в «Благочестивую Марту» перекочевал и камзол, который ранее использовался как костюм Атоса в «Трех мушкетерах» Георгия Юнгвальд-Хилькевича.
Платье Леночки Крыловой
Музыкальная комедия «Карнавальная ночь» стала дебютной работой режиссера Эльдара Рязанова и открыла широким зрительским массам талант Людмилы Гурченко. Она сыграла молодую и активную работницу Дома культуры, которая не только организует красочный новогодний вечер, но еще и на протяжении всего фильма появляется в элегантных платьях, мгновенно ставших трендами советской моды.
Примечательно, что почти все наряды актрисы шились на Людмилу Касьянову, которую первоначально утвердили на роль Лены Крыловой. Впоследствии их пришлось ушивать под более стройную Гурченко. Однако самое стильное черное приталенное платье с белой муфтой создавалось уже специально для новой исполнительницы главной роли. После окончания съемок Гурченко удалось его выкупить, а остальные наряды отправились коротать век в костюмерных «Мосфильма». Позднее в своих мемуарах «Люся, стоп!» актриса вспоминала, что однажды увидела белое платье с блестками, в котором пела про пять минут, сильно полинявшим на одной из актрис массовки.
Платье Зины Тимофеевой
Костюмы из фильма Эйзенштейна для съемок «Ивана Васильевича меняет профессию» режиссеру Леониду Гайдаю никто, разумеется, выдавать не собирался. Но это не помешало появлению в картине шикарных нарядов, покоривших сердца советских модниц.
Проводником стиля в комедии стала Наталья Селезнева, сыгравшая жену изобретателя Тимофеева — Зину. На протяжении всего фильма она неизменно появляется в элегантных нарядах, соответствующих передовой моде того времени. Даже в черно-белой части картины на ней изящное платье в крупную клетку с белым отложным воротником и манжетами, подчеркивающее ее связь с одетым в клетчатую рубашку героем Александра Демьяненко.
Но главным хитом стало, несомненно, красное платье-рубашка, в котором Зина исполняет песню «Звенит январская вьюга». Фасон короткого платья еще на заре 1960-х придумал Пьер Карден. Сам наряд, равно как и другие платья актрисы, создавал тогда еще молодой и подающий большие надежды модельер Вячеслав Зайцев. Только за первый год фильм посмотрели 60 миллионов советских зрителей, но неизвестно, сколько женщин пришли в кино, чтобы срисовать фасон ставшей ультрамодной вещи.
Платье Полины
Советский кинематограф мог многое. В том числе заглядывать в будущее. Доказательством тому служит наряд сотрудницы Института времени Полины из популярного мини-сериала «Гостья из будущего». В начале первой серии она дефилирует по Москве в струящемся алом платье с глубоким вырезом и юбкой-солнце. Именно этот наряд, выделяющий Полину на фоне остальных москвичей, привлекает внимание Фимы Королева (Илья Наумов). Благодаря этому он приводит своего друга Колю (Алексей Фомкин) к заброшенному дому с машиной времени в подвале — и приключения начинаются.
Созданием платья занималась художник по костюмам Валентина Олоновская, перед которой режиссер Павел Арсенов поставил задачу создать моду будущего. Но не меньший вклад в произведенный нарядом эффект внесла актриса и модель Елена Метелкина, ранее работавшая с Киром Булычевым над фильмом «Через тернии к звездам». Именно ее неземная внешность и умение носить самые экстравагантные наряды придали Полине флер девушки из будущего. К сожалению, костюмам из «Гостьи из будущего», считавшейся малобюджетным, проходным сериалом, не придавали особого значения, и их следы затерялись во время распродажи имущества Киностудии имени Горького в конце 1990-х.