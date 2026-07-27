Примечательно, что почти все наряды актрисы шились на Людмилу Касьянову, которую первоначально утвердили на роль Лены Крыловой. Впоследствии их пришлось ушивать под более стройную Гурченко. Однако самое стильное черное приталенное платье с белой муфтой создавалось уже специально для новой исполнительницы главной роли. После окончания съемок Гурченко удалось его выкупить, а остальные наряды отправились коротать век в костюмерных «Мосфильма». Позднее в своих мемуарах «Люся, стоп!» актриса вспоминала, что однажды увидела белое платье с блестками, в котором пела про пять минут, сильно полинявшим на одной из актрис массовки.