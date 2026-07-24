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СФ закрепил за архивом кинофотофонодокументов сохранение экземпляров фильмов

Нововведения связаны с реорганизацией Российского государственного архива кинофотодокументов и Российского государственного архива фонодокументов
Кинопленка
КинопленкаИсточник: Freepik

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который закрепляет за Российским государственным архивом кинофотофонодокументов функции по доставке, сохранению и использованию обязательного экземпляра аудиовизуальной продукции.

Изменения внесены в закон «Об обязательном экземпляре документов» и статью 11 закона «О государственной поддержке кинематографии РФ». Нововведения связаны с реорганизацией Российского государственного архива кинофотодокументов и Российского государственного архива фонодокументов. После объединения этих учреждений был создан Российский государственный архив кинофотофонодокументов, которому передаются соответствующие функции.

Закон закрепляет новое наименование архива в законодательстве и устанавливает, что учреждение будет работать с обязательными экземплярами кино-, фото- и фонодокументов. При этом фонопродукция, созданная для телевидения и радиовещания, исключается из числа таких материалов.