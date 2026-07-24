Сериал «История его служанки» переносит зрителей в Москву XIX века. В центре сюжета — молодой граф Николай Шереметьев Он вернулся с войны, и в светском обществе его считают одним из самых завидных женихов. По условиям завещания матери ему необходимо жениться в течение года, иначе он потеряет наследство.
Одновременно развивается история семьи Авериных, оказавшейся на грани разорения. Старшая дочь Анна отправляется к графу Шереметьеву с просьбой простить долги, но вместо этого получает неожиданное предложение — провести год в его усадьбе в качестве служанки. Со временем отношения между Николаем и Анной становятся все ближе, несмотря на сословные различия и многочисленные испытания.
Режиссерами первого сезона стали Владислав Николаев, Анна Лобанова и Николай Бурлак. Главные роли сыграли Матвей Лыков, Милана Бру, Михаил Сотников, Вероника Журавлева, Екатерина Гусева, Алена Хмельницкая, Виктор Васильев и др.
Локации, где снимали сериал «История его служанки»
Когда смотришь первые серии «Истории его служанки», кажется, что съемки проходили в старинной дворянской усадьбе. Бальные залы с хрустальными люстрами, просторные гостиные, кабинеты, кареты и тщательно воссозданная атмосфера XIX века выглядят настолько убедительно, что трудно заподозрить современную съемочную площадку.
На самом деле создатели проекта пошли другим путем. Вместо поиска подходящих исторических особняков они построили собственный мир России XIX века, объединив декорации с технологиями виртуального производства.
Основной съемочной площадкой стал кинопарк «Москино» в Москве. Именно здесь были созданы интерьеры дворянских домов, парадные лестницы, гостиные и залы, где разворачиваются ключевые события сериала. Такой подход позволил не подстраиваться под реальные усадьбы, а создать пространство, которое полностью соответствовало замыслу режиссера.
Часть масштабных сцен снимали с использованием современных цифровых технологий. Например, декорации бального зала дополняли виртуальным фоном, благодаря чему пространство на экране выглядело значительно больше.
Кинопарк «Москино» открыт для посетителей, поэтому увидеть место, где снимали «Историю его служанки», может любой желающий. Это не музей с постоянной экспозицией, а действующая площадка, на которой продолжают снимать фильмы и сериалы. Здесь можно увидеть декорации разных исторических эпох, построенные для кино улицы и здания, внешний облик которых меняется в зависимости от нового проекта.
Интересные факты о съемках сериала «История его служанки»
Многие сцены создавались не только с помощью традиционных съемок, но и с использованием виртуального производства, что позволило добиться максимально реалистичной картинки. Вот несколько интересных фактов о работе над сериалом.
В одном из павильонов кинопарка «Москино» установили LED-экран длиной около 40 метров. На него в режиме реального времени выводились трехмерные локации, созданные в игровом движке Unreal Engine. Благодаря системе трекинга виртуальный фон менялся синхронно с движением камеры, поэтому многие сложные сцены удалось снять без длительной компьютерной обработки.
Для массовых сцен создатели использовали около 200 цифровых персонажей. Сначала актеры массовки в исторических костюмах записывали движения с помощью технологии захвата движения (motion capture), после чего эти данные переносили на виртуальных героев. При этом на переднем плане снимались реальные актеры, а цифровые персонажи заполняли пространство на заднем плане.
Декорации для двух усадеб, интерьеров и виртуального бального зала построили всего за четыре месяца. Часть мебели была настоящим антиквариатом, который бережно перевозили и при необходимости реставрировали. Одной из самых сложных задач стал поиск большого обеденного стола, соответствующего эпохе.
Перед началом съемок актеры осваивали навыки, необходимые для исторического проекта. Матвей Лыков и Милана Бру занимались вальсом, Михаил Сотников тренировался в фехтовании и метании ножей, а исполнители сцен с письмами учились писать гусиным пером и отрабатывали каллиграфию.
Работа над сериалом велась одновременно четырьмя съемочными группами, каждую из которых возглавлял отдельный режиссер. При этом съемочный процесс продолжался даже после выхода первых серий в эфир, что позволяло вносить изменения в сценарий и отдельные эпизоды уже по ходу показа проекта.
Еще больше интересных фактов о съемках сериала, читайте здесь.