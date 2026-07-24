В одном из павильонов кинопарка «Москино» установили LED-экран длиной около 40 метров. На него в режиме реального времени выводились трехмерные локации, созданные в игровом движке Unreal Engine. Благодаря системе трекинга виртуальный фон менялся синхронно с движением камеры, поэтому многие сложные сцены удалось снять без длительной компьютерной обработки.

Для массовых сцен создатели использовали около 200 цифровых персонажей. Сначала актеры массовки в исторических костюмах записывали движения с помощью технологии захвата движения (motion capture), после чего эти данные переносили на виртуальных героев. При этом на переднем плане снимались реальные актеры, а цифровые персонажи заполняли пространство на заднем плане.

Декорации для двух усадеб, интерьеров и виртуального бального зала построили всего за четыре месяца. Часть мебели была настоящим антиквариатом, который бережно перевозили и при необходимости реставрировали. Одной из самых сложных задач стал поиск большого обеденного стола, соответствующего эпохе.

Перед началом съемок актеры осваивали навыки, необходимые для исторического проекта. Матвей Лыков и Милана Бру занимались вальсом, Михаил Сотников тренировался в фехтовании и метании ножей, а исполнители сцен с письмами учились писать гусиным пером и отрабатывали каллиграфию.