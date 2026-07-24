Приставы принудительно взыскивают со звезды «Кадетства» долг по налогам

Актер Кирилл Емельянов, известный по сериалу «Кадетство», задолжал по налогам 147 тысяч рублей. «Газета» выяснила, что задолженностью занялись судебные приставы.
Согласно данным ФССП, 21 июля было открыто исполнительное производство в отношении Емельянова. Приставы начали принудительное взыскание долга по налоговым платежам.
Кроме того, за актером по-прежнему числится задолженность по алиментам. Он обязан выплатить бывшей супруге 468 тысяч 604 рубля. В конце 2025 года СМИ также сообщали о долге актера по кредиту, однако в январе 2026 года производство было закрыто в связи с невозможностью найти имущество, доходы или самого должника.
Сам артист финансовые трудности предпочитает не комментировать. Отвечая журналистам о долгах в прошлом году, он процитировал мем «сам решу».
Ранее Кирилл Емельянов показал возлюбленную, которая младше него на 12 лет.