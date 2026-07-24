Приставы принудительно взыскивают со звезды «Кадетства» долг по налогам

Кроме того, за актером по-прежнему числится задолженность по алиментам. Он обязан выплатить бывшей супруге 468 тысяч 604 рубля. В конце 2025 года СМИ также сообщали о долге актера по кредиту, однако в январе 2026 года производство было закрыто в связи с невозможностью найти имущество, доходы или самого должника.