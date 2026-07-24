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Приставы принудительно взыскивают со звезды «Кадетства» долг по налогам

Со звезды «Кадетства» Емельянова взыскивают долг по налогам в 147 тысяч рублей
Кирилл Емельянов
Кирилл ЕмельяновИсточник: Legion-Media.ru

Актер Кирилл Емельянов, известный по сериалу «Кадетство», задолжал по налогам 147 тысяч рублей. «Газета» выяснила, что задолженностью занялись судебные приставы.

Согласно данным ФССП, 21 июля было открыто исполнительное производство в отношении Емельянова. Приставы начали принудительное взыскание долга по налоговым платежам.

Кроме того, за актером по-прежнему числится задолженность по алиментам. Он обязан выплатить бывшей супруге 468 тысяч 604 рубля. В конце 2025 года СМИ также сообщали о долге актера по кредиту, однако в январе 2026 года производство было закрыто в связи с невозможностью найти имущество, доходы или самого должника.

Сам артист финансовые трудности предпочитает не комментировать. Отвечая журналистам о долгах в прошлом году, он процитировал мем «сам решу».

Ранее Кирилл Емельянов показал возлюбленную, которая младше него на 12 лет.