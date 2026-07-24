Линдси Лохан поделилась редкими семейными фотографиями. В личном блоге 40-летняя актриса опубликовала снимки, на которых запечатлена вместе с мужем Бадером Шаммасом, трехлетним сыном Луаем, матерью, братом и сестрой.
На фотографиях семья отдыхает на пляже, гуляет по городу и проводит время у бассейна, где играет маленький Луай.
«Жизнь в эти дни», — лаконично подписала публикацию Лохан.
Актриса замужем за финансистом Бадером Шаммасом с 2021 года. Они познакомились после переезда Лохан в ОАЭ, а спустя два года у пары родился сын. Весной этого года семья перебралась из Дубая в США.
В последние месяцы Лохан все чаще делится с подписчиками кадрами семейной жизни. Ранее звезда опубликовала фотографии с вечеринки по случаю ее дня рождения.