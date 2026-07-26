Еще одна яркая актерская работа — отталкивающий Роберт Паттинсон в роли скользкого трусливого Антиноя (что, впрочем, не сюрприз для тех, кто помнит его дофина Людовика из «Короля»). Примечательно и первое появление Эллиота Пейджа в большом кино — в небольшой, но важной роли Синона, своеобразного голоса стыда Одиссея. Пенелопа в исполнении Энн Хэтэуэй обретает объемный характер женщины, истерзанной многолетним ожиданием мужа не меньше, чем Одиссей — войной. На фоне коллег Том Холланд в роли Телемаха, выглядит, пожалуй, наименее выразительным. Не удалось развернуться и Шарлиз Терон в образе Калипсо — сложно избавиться от ощущения, что актрису пригласили больше для красоты.