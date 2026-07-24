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Елена Валюшкина поздравила дочь с окончанием престижного вуза

Валюшкина показала свою наследницу от актера Игоря Яцко
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Елена Валюшкина с дочерью Марией
Елена Валюшкина с дочерью Марией

Дочь актрисы Елены Валюшкиной и актера Александра Яцко Мария завершила обучение в Школе дизайна НИУ ВШЭ. О радостном событии в соцсетях сообщила ее мать.

63-летняя Валюшкина опубликовала фотографию дочери и лаконично написала: «Мы сделали это. Ты сделала это. Я». На фото мать и дочь одеты в торжественные наряды, обе сопроводили образы массивными украшениями.

Елена Валюшкина с дочерью Марией
Елена Валюшкина с дочерью МариейИсточник: Соцсети

23-летняя Мария Яцко не стала продолжать актерскую династию. Вместо этого она выбрала дизайн: с детства увлекалась рисованием, окончила школу искусств, а перед поступлением в НИУ ВШЭ прошла творческий конкурс и несколько месяцев готовилась к вступительным испытаниям.

Ранее стало известно, что 17-летняя актриса Анна Пересильд поступила в Московскую школу кино и выбрала курс Дарьи Мороз.