Елена Валюшкина поздравила дочь с окончанием престижного вуза

23-летняя Мария Яцко не стала продолжать актерскую династию. Вместо этого она выбрала дизайн: с детства увлекалась рисованием, окончила школу искусств, а перед поступлением в НИУ ВШЭ прошла творческий конкурс и несколько месяцев готовилась к вступительным испытаниям.