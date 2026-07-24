Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Джейсон Стэйтем показал фото с пляжа и вновь спровоцировал шутки про Россию

Подписчики 58-летнего актера гадают, куда он мог отправиться отдыхать
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Джейсон Стэйтем с Роузи Хантингтон-Уайтли и сыном / фото: соцсети
Джейсон Стэйтем с Роузи Хантингтон-Уайтли и сыном / фото: соцсети

Джейсон Стэйтем поделился с подписчиками фотографиями семейного отдыха. В личном блоге 58-летний актер опубликовал серию снимков, на которых позирует вместе с возлюбленной Роузи Хантингтон-Уайтли и сыном. 

Джейсон Стэйтем и Роузи Хантингтон-Уайтли / фото: соцсети
Джейсон Стэйтем и Роузи Хантингтон-Уайтли / фото: соцсети

Для отдыха модель выбрала бикини, а Стэйтем — плавательные шорты. При этом супруги не стали раскрывать, где именно проводят отпуск.

Джейсон Стэйтем / фото: соцсети
Джейсон Стэйтем / фото: соцсети

Отсутствие геолокации спровоцировало обсуждение и шутки в комментариях. Многие русскоязычные подписчики предположили, что звездная пара отдыхает на одном из российских курортов. Среди версий — Сочи, Геленджик, Крым, Каспийск и Анапа.

«Ростов — папа, дедушка — Анапа», «Очевидно же, что это он в Каспийске на катамаранах», — в шутку писали подписчики.

Ранее стало известно, что Джейсон Стэйтем возглавил рейтинг любимых героев боевиков у россиян.