Джейсон Стэйтем показал фото с пляжа и вновь спровоцировал шутки про Россию

Джейсон Стэйтем поделился с подписчиками фотографиями семейного отдыха. В личном блоге 58-летний актер опубликовал серию снимков, на которых позирует вместе с возлюбленной Роузи Хантингтон-Уайтли и сыном.
Для отдыха модель выбрала бикини, а Стэйтем — плавательные шорты. При этом супруги не стали раскрывать, где именно проводят отпуск.
Отсутствие геолокации спровоцировало обсуждение и шутки в комментариях. Многие русскоязычные подписчики предположили, что звездная пара отдыхает на одном из российских курортов. Среди версий — Сочи, Геленджик, Крым, Каспийск и Анапа.
«Ростов — папа, дедушка — Анапа», «Очевидно же, что это он в Каспийске на катамаранах», — в шутку писали подписчики.
Ранее стало известно, что Джейсон Стэйтем возглавил рейтинг любимых героев боевиков у россиян.